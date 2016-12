John Bjarte Bruland og Helle Bjelland Vik frå Stord kom seg akkurat med siste ferje over Bjørnafjorden 2. juledag.

I ettermiddag vart sambandet Halhjem-Sandvikvåg stengt inntil vidare grunna vanskelege vêrforhold. John Bjarte Bruland og Helle Bjelland Vik frå Stord var i dei siste bilane som kom seg med over.

- Eg fekk melding på mobilen om at den siste ferja skulle gå kvart over tre, så då var det berre til å hiva seg rundt, seier John Bjarte Bruland.

- Kor skal de hen då?

- Først skal me ein tur til Askøy, så skal me til Trondheim. Så me er litt spente på om brua til Askøy er open, held han frå