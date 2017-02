Overskotet er fleire millionar høgare enn forventa.

I budsjettet for 2016 var det lagt opp til at Fitjar kommunen skulle gå i pluss med 2,2 millionar kroner. I den førebelse rekneskapen viser botnlinja eit overskot på heile 7,8 millionar kroner.

- Når ein budsjetterer er det ikkje lett å kalkulera med stong inn, men me har hatt mykje stong inni 2016, sa rådmann Atle Tornes då tala blei lagt fram i formannskapet på onsdag.

- Det kan henda det ligg nokre feilmarginar i tala, men det blir neppe meir enn eitt par hundre tusen i justeringar, heldt rådmannen fram.

Varaordførar Agnar Årskog (Ap) uttrykte glede over dei positive tala. Det same gjorde Sigurd Andre Maraas (FrP), som i tillegg kom med eit lite hjartesukk.

- Historia har gjenteke seg nesten kvart einaste år sidan eg blei med i politikken. Når me lagar budsjett i november og desember er det depresjon, og så er det slett ikkje så verst likevel når rekneskapen blir lagt fram. Uansett, det er godt me byggjer opp litt pengar på bok, sidan det vil komma magrare år framover.

Ordførar Wenche Tislevoll (H) synest resultatet er fantastisk, men ho tek likevel ikkje heit av, sjølv om resultatet er 5,6 millionar kroner meir i pluss enn forventa.

- Både administrasjon og politikarar skal ha ros fordi det i 2016 blei gjort nokre gode val, som gjer at me er komne dit me er komne. Dette gjeld for eksempel utleige av sjukeheimsplassar til Stord, sa ordføraren i møtet.

Ho meiner kommunen framleis må leggja opp til nøktern drift.

- 1,9 millionar kroner av overskotet kjem fordi me busette fleire flyktningar rett før jul. Dette gjorde at me fekk utbetalt eit integreringstilskot for eit heilt år, utan at kostnadane kom. Desse kostnadane vil me derimot få seinare, seier Tislevoll.

Rådmannen fortel at Fitjar kommune har fått 650.000 kroner i bonus, som ligg i summen på 1,9 millionar kroner, fordi kommunen har teke imot fleire flyktningar enn det dei hadde trengt.

Til saman har Fitjar kommune teke imot 41 flyktningar sidan november 2015.