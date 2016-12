Komikarduoen Nils Trygve Markhus og Åge Stokken mønstrar på MS «Sunnhordland» 2. juledag.

Då dei underheldt på gjestgjeveriet i Bekkjarvik for nokre månader sidan hadde dei med seg ein pianist. No stiller dei på scenen åleine.

- Me kjenner jo kvarandre, og har jobba saman opp gjennom åra. Men det byrjar å bli ei stund sidan no, så me tenkte at det kunne vera kjekt å finna på noko, seier Markhus.

Show

Driftssjef Sigbjørn Framnes ombord på MS «Sunnhordland» fortel at Compass Bar - i akterenden av skipet - har plass til i overkant av 100 personar. Han håpar på god stemning 2. juledag.

- Me har testa ulike konsept sidan me tok båten heim. Dette blir endå eitt, for å sjå korleis responsen er, seier Framnes.

Han fortel at julebordkonseptet har vore ein suksess. Det same har konferanseaktiviteten. Så seint som på måndag kveld var det 150 personar ombord, i samband med Sunnhordlandstreffet.

- Show og underhaldning er endå eit bein som me ønskjer å testa ut - sjølv om me ikkje har ambisjonar om å bli noko ny «Showboat», forklarar Framnes, og syner til fartyet som Tor Endresen & co. i Ausekarane har reist rundt med.