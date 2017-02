Hanne Bergheim (30) frå Bømlo sparkar i gang plateturne med to friske musikkvideoar.

- Konserten på Stord er 5. mars på Den Blå Time, og er ein kveld som me deler med gruppa «Familieforetaket» frå Stord, held artisten fram, og fortel elles om konsert på Bømlo, forutan dei mange forskjellige stadene langs kysten frå Trondheim til Oslo.

Musikkvideoane vart sleppte i høve platesleppet av hennar nye album «Boom Boom» som har lanseringsdato 8. mars i år. Og 24. februar startar ho på ein tre vekers turne frå Trondheim via Vestlandet, Rogaland og Oslo.

- Det vart nokre desperate rop etter kleda mine, hehe, eg vart så svimmel at eg vart kvalm. Heldigvis var det ikkje mange som gjekk forbi. Berre ei dame og hunden hennar, fortel Bergheim.

Musikkvideoen «Boom Boom» vart filma i haust og er regissert av Eivind Tolås, som også stod bak Kaizers Orchestra sin Begravelsespolka-musikkvideo, som vart kåra til Årets Musikkvideo under Spelemannprisen 2012.

Likar å overraska

- Nei, eg trur ikkje ho såg noko som helst. Men hunden såg det ut som fekk med seg alt, ler Bergheim, som understrekar at ho ikkje kledde av seg for å spela på det kroppslege. Men rett og slett for å overraska sjåaren.

- Eg likar å overraska folk. Gjera ting utanom det vanlege. Som til dømes å ta opp tabubelagde tema som kanskje ingen andre vil ta opp, seier Bergheim.

Tidlegare har ho mellom anna spelt i bandet List, i lag med Ella Helén Bukkøy frå Stord. Og ho har hatt kunstutstillingar med måleria sine. I plateprosjektet hennar har dei to kunstformene smelta i lag, ifølgje ho sjølv, og Bergheim ser på musikkvideoane som ein slags performance, eller stunt, mellom anna ved å oppmoda andre i sosiale media til å «gje litt faen» med sine eigne videoar som ein taggar med #påfaen.

Hanne Bergheim kjem opphavleg frå Moster på Bømlo, og bur i dag i Bergen.

Sjå musikkvideoen i toppen av saka.