Lea Hobæk Hovland og Carlos Rojo har travle dagar med å vaksinera små rognkjeks hos Vest Aqua Base i Fitjar. Det vil ikkje bli mindre å gjera når verksemda no har høve til å femdobla produksjonen.

Den vesle fisken rognkjeks elskar å beita på lause lakselus i sjøen, og det er nettopp det som er forretningsideen til Vest Aqua Base på Årskog. I september søkte den maritime verksemda om løyva til å auka konsesjonen. Og forrige måndag fekk dei tilsette svaret dei hadde håpa på. Fylkeskommunen opnar for at verksemda kan femdobla produksjonen av lusekrigarar. Rognkjeksen er ikkje så stor under vaksineringa, og to av dei får lett plass i handflata til vaksinatøren.

Storstilt fiskeproduksjon Då avisa kjem på besøk onsdag er det full aktivitet i den 1.200 kvadratmeter store produksjonshallen. Seks personar sit rundt eit bord med små sprøyter i nevane og vaksinerer dei små rognkjeksane. - Me vaksinerer dei for å forhindra sjukdom ute i merdane. For når fisken først kjem ut i sjøen i lag med laksen, så er den meir utsett enn kva han er her i dei trygge tankane på land, seier Lea Hobæk Hovland. Dagleg leiar Nils Bjarte Sætrevik seier at han sannsynlegvis må byggja ein ny hall for å halda i gang produksjonsauka av rognkjeks.

Vaksinerer kvar veke Hobær Hovland er VG2-elev. Ho sit saman med Carlos Rojo og fire andre, medan ein medarbeidar kjem med hov og tømmer hundrevis av rognkjeks opp på ein våt duk, der dei ventar på vaksinering før dei vert lagt i tankane igjen. I løpet av ein dag rekk dei å vaksinera 30.000 rognkjeks, og med ein leveranse på 800.000 rognkjeks i fjor, og eit mål om 1.600.000 rognkjeks-leveransar i 2017, seier det seg sjølv at det blir nok å gjera. Vaksinering er difor ein vekentleg aktivitet. - Eg synest det er bra at ein tenkjer på avlusing på denne måten. Og så synest eg det er spesielt flott at det er støtte for naturlege former for avlusing, seier Hobæk Hovland. Vest Aqua Base på Årskog i Fitjar, produserer lakselus-etande rognkjeks, fekk i januar 2017 auka konsesjonen sin frå 25 til 115 tonn.