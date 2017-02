Brannvesenet på Stord var ute på eit noko utradisjonelt oppdrag onsdag føremiddag.

Overrumpla

- Folk i Sagvåg hadde sett svana leggja på veg ut i vatnet tysdag kveld. Så har ho nok blitt litt overrumpla av isen, og sett seg fast, seier Leif Rune Vad i Stord brannvesen.

Vad og kollegaene heiv seg ut i båt, og sette kursen for svana, då dei fekk meldinga.

- Me fekk raskt auga på fuglen, som tilsynelatande stod fast. Men då me kom nærare så vart ho sint, og verka rimeleg interessert i å komma seg på land. I staden for at me skulle få komma nære, så mobiliserte ho, og klarte å lirka seg opp frå isen, forklarar Vad.