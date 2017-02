41 år gamle, og høgst vitale, Sigurd Sele sprett rundt på scenen som 81-åring på Sogn og Fjordane Teater. Ikkje skummelt i det heile, meiner artisten frå Bømlo.

Sminkestol

Sele tilbringer ein heil time i sminkestolen kvar dag for å kunna gå inn i rolla som - seg sjølv - i «Evig Ung» - som har premiere i kveld, fredag.

- Ja, me brukar våre eigne namn, og det er jo også litt rart. Nei, det er berre rolp, dette her, ler Sele.

- Berre rolp?

- Nei, altså, stykket er veldig gøy. Det er ein farse dette her, og eit veldig interessant tankeeksperiment, det å vera 40 år eldre enn kva ein er i det ekte livet. Men stykket er ikkje noko stor sosial kommentar, verken på eine eller andre måten. Litt alvor tek me jo med oss, men det går meir i korleis me plasserer våre gamle på triste og keisame gamleheimar, seier Sele.