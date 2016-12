Sigurd Sele vidarefører julekonserten frå i fjor med sin musikalske trio.

Og i år som i fjor var dei første 175 billettane riven vekk så fort at det måtte ekstrakonsert til same kveld.

Arena var fullsett av folk som hadde førehandsbestilt seg plass for å få med seg julekonserten til Frode Hammersland, Ian Kolstad og Sigurd Sele tysdag.

For publikum storkoste seg gjennom heile den omlag 80 minutt lange konserten.

Julestemning

I takt med at vinden utanfor bleste opp i gatene utover kvelden, auka også julestemninga inne på Arena. Sunnhordland trefte på Hege Fadnes frå Hystad, Elin Kannelønning frå Leirvik og Ida Kannelønning frå Rommetveit som sat som tre lys og fekk med seg julekonserten.

- Me tok turen fordi me ville komma i julestemning, seier Fadnes. Ho fortel at det er første gong dei er med på julekonsert med Sele og trioen.

- Og så er det så kjekt å gå på konsert der lokale folk er med, seier Ida Kannelønning.

- Til no, kva låtar likar de best?

- Sjølv likte eg Bjørn Eidsvåg-songen «Min båt er så liten», seier Elin Kannelønning.

- Og eg likte framføringa av «Har du fyr» av Hekla Stålstrenga, seier Hege Fadnes, om songen som vart framført som ein allsong i lokalet.

Sjå biletserie frå julekonserten her!