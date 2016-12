- Det blir mykje farting, men eg har veldig lyst til å prøva meg i den nye 2. divisjonen, seier Jonas Tungeland.

I møte med Vard Haugesund torsdag vart det semje om klubbskifte.

- Ja, eg vil jo spela på høgast mogeleg nivå. Den nye 2. divisjonen fristar meg. Det blir eit steg opp i høve til det eg har opplevd i 2016-sesongen med Stord, seier 21-åringen.

Med jobb og bustad på Stord blir det lang veg til trening i Haugesund.

- Det er eg innstilt på. Avtalen er at eg stiller til trening i Haugesund fire kveldar for veka pluss kamp. Tysdagane er sett av til styrke- og kondisjonstrening. Den økta gjennomfører eg for meg sjølv heime på Stord, seier Tungeland.

Også andre Stord-spelarar har vore i haugesundarane sitt søkjelys, men alt tyder no på at det berre er Tungeland som gjer alvor av å melda overgang.

I tillegg til Tungeland har Svein Albert Riise, Erlend Grov, Peter Eikeland og Rune Aasheim Mo, sagt seg uaktuelle for Stord sitt lag i 3. divisjon neste år.