Sikra seg servicekontrakt

Wärtsilä og seismikkselskapet PGS Geophysical AS har signert ein serviceavtale som gjer Wärtsilä til den føretrekte leverandøren av service på motorar og anna Wärtsilä-utstyr.

Avtalen omfattar vedlikehald av motorar og framdriftssystem i PGS sine åtte seismikkfartøy, der Wärtsilä sikrar maksimal oppetid og sikker og økonomisk drift. PGS sine seismikkfartøy opererer over heile verda med å kartleggje og analysere havbotnen for olje- og gassutvinning.

Treårsavtalen har ein opsjon for endå to år.

- I første fase av kontrakten vil Wärtsilä optimalisere drift og vedlikehald av motorar og framdriftssystem. Dette vil gjera PGS i stand til å optimalisere driftskostnadene sine gjennom heile livssyklusen til fartøya. Fire av fartøya er også bunde til Wärtsilä si løysing for tilstandsovervaking (CBM). Løysinga kombinerer sikker drift med optimal motoreffekt, og gjer at intervall mellom overhalingar kan forlengast. Automatisk overføring av data frå installasjonane til CBM-senteret gjer det mogeleg å overvake installasjonane online, og å gjennomføre feilsøking av motorane om bord. Wärtsilä analyserer data og gir råd om korleis drifta kan optimaliserast og om førebyggjande vedlikehaldstiltak, heiter det i ei pressemelding.

I andre fase av kontrakten vil Wärtsilä og PGS identifisere korleis reiarlaget kan bruke Wärtsilä sine digitale løysingar for å ytterlegare sikre oppetid og minimalisere risiko og kostnader.

- Me er veldig stolte over å kunne annonsere dette nye samarbeidet, som gjer Wärtsilä til PGS sin føretrekte partnar. For å sikre tilgjenge og tillit til ein stor, global flåte trengst det eit breitt servicenettverk, noko som me er i stand til å tilby. Ved hjelp av Wärtsilä sine rådgjevingstenester kan PGS konsentrere seg i det dei er spesialistar på - å tilby seismikktenester til kundane sine, seier Hans Petter Nesse, direktør for Wärtsilä si serviceverksemd i Norge.

PGS er ein global operatør, med hovudkontor i Oslo. Selskapet leverer 3D-bilete av havbotnen som oljeselskap brukar for å finne olje- og gassreservoar. Selskapet leverer ei rekkje tenester innan seismikk, elektromagnetisme og reservoar, inkludert avbilding, tolking og feltevalueringar.

- Geofysikk er eit spesialisert og teknologidrive område, og tilliten og tryggleiken til flåten vår er essensielt for at me kan levere desse tenester til kundane våre. Me er trygge på at me kan stole på dei maritime løysingane og ekspertisen til Wärtsilä, og me ser fram til dei kommande åra med fruktbart samarbeid, seier Håkon Matheson, Global Sourcing Manager i PGS Geophysical AS.