15 aktive skyttarar med boge er i minste laget. No håpar Stord bueskyttere å auka medlemstalet.

- Me har i alle høve plass til fleire, seier leiar Jan Erik Nordhus i Stord bueskyttere. Nyleg tok imot klubben rundt 25.000 kroner i støtte frå Gjensidigestiftelsen. Det er pengar som no går inn i rekrutteringsarbeidet. - Planen er å investera i litt utstyr som me kan låna ut til folk som er interesserte i å prøva seg i denne sporten. Finn dei ut at dette er noko for dei så kan dei kjøpa eige utstyr på eit seinare tidspunkt. Klubben har flotte treningsforhold i pistolbanen i Prestagardsskogen. Denne slepp me til i eit par kveldar i veka. Slik me vurderer det så går det fint at tjue skyttarar trenar samstundes på denne innandørsbanen. I det siste har me nytta oss av berre ein brøkdel av denne banekapasiteten. Det håpar me å få ei endring på, seier Nordhus.

Nybyrjarkurs Nybyrjarkurs kan vera eit viktig ledd i rekrutteringsarbeidet. I februar håpar bogeskyttarane å få til slikt kurs. Då Sunnhordland dukka opp bogeskyttarane sin treningsarena var Leif Erik Vae, Jan Erik Nordhus og Terje Henriksen einaste aktørane. Ingen av dei rekna seg som instruktør. - Så langt så har det vel heller ikkje vore den store trongen for slik hjelp, seier Henriksen. - For oss har det vore naturleg at dei som har lengst røynsle kjem med tips og rettleiing når det fell seg naturleg. Me lærer stadig litt av kvarandre, seier Henriksen. Når det gjeld nybyrjarkurs vil opplæring bli sett meir i system. - Ja, det vil me komma tilbake til. For dei som skal delta er kravet at dei må vera fylte 13 år dersom dei då ikkje har med foreldre som kan assistera, seier Nordhus.

I rykk og napp Stord bueskytterer er namnet. Ingen av dei tre skyttarane forstår heilt kvifor bokmålsforma prega namnet. Klubben har lange tradisjonar, men aktiviteten har ikkje alltid vore like intens. - Nei, det har gått litt i rykk og napp. Det var vel ei stordomstid på 2000-talet. Då vart det mellom anna arrangert NM på Vikahaugane, opplyser Henriksen. - Etter den tid var det variabel aktivitet fram til for 2.5 år sidan då me fann ut at me ville ta tak att. No håpar me å få folk med, seier Henriksen. Vil gjerne ha fleire med. Terje Henriksen, Leif Erik Vae og Jan Erik Nordhus har god plass til fleire dei timane dei har til rådvelde i Prestagards­skogen.

Foto: JARLE KALDRÅSTØYL