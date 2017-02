Simen Storelid jaktar stadig på nye rekordar, og har som eit lang­siktig mål å ta opp arven etter pappa Kjell.

Blant løparar frå heile krinsen gjekk Storelid inn til solide tider under krinsløpet denne solfylte dagen.

Krev hard trening

På spørsmål om kva ungguten meiner må til for å nå sitt langsiktige mål, er ikkje Storelid i tvil.

- Det krev mykje trening. Ikkje berre om vinteren, men også om sommaren. Då har me mykje barmarkstrening, som skal gjera oss klar for isen på vinteren, seier Storelid som i tillegg til gleda av å stå på skeiser ikkje overraskande nemnar sin pappa Kjell då det blir spurt om kvifor han valde å snøra på seg skeisene då han var endå yngre.

For ganske nøyaktig 23 år sidan gjekk Kjell inn til to sølvmedaljar under OL på Lillehammer på høvesvis 5.000 og 10.000 meter, begge gongane bak legenda Johann Olav Koss.