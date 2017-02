- Denne e-posten må slettast

Ein e-post som kamuflerer seg som å vera frå Telenor, blir spreidd i høgt tempo.

Det er for tida ny e-post i omløp som igjen kamuflerer seg som å vera Telenor, og at du har fått ein faktura. Informasjonen ser truverdig ut, men denne e-posten må berre slettast, seier Mats Tonning, teknisk sjef i iDrift AS.

Han legg til at det er mekanismar i denne e-posten som krypterer data (også på server) og gjer desse dataa totalt utilgjengelege.

- Når viruset har fått etablert seg vil det spreia seg til alle fil-område som den infiserte klienten har tilgang til.

iDrift si klare tilråding er å ikkje opna vedlegg uansett type viss du ikkje veit med sikkerheit at det er trygt eller at eposten har mistenkjeleg emne eller innhald.

- Hugs at e-post med virus også tilsynelatande kan komma frå nokon du stolar på, seier Tonning, som oppmodar folk om å gje beskjeden vidare til andre.

Vibecke Beyer på Stord er éin av personane som har teke imot e-posten.

- Eg ringde Telenor for å melda frå, og dei har tydelegvis fått mange førespurnader, skriv Beyer til Sunnhordland.