Sjå opp for grøn komet!

Spennande saker i vente på himmelen det kommande døgnet.

Røed Ødegaard og Sannes, som driv nettstaden astroevents.no, legg til at månebanen heller fem grader, og som regel passerer Månen difor anten over eller under jordskuggen.

- Dette fører til at måneformørkingar i realiteten er ganske sjeldne, og sist gong me opplevde ei stor, total måneformørking var i september 2015.

Natt til laurdag passerer altså Månen gjennom den ytre delen av jordskuggen, og me får oppleva ei såkalla halvskuggeformørking.

- Eikvar måneformørking startar og sluttar med ein slik fase, men ved totale formørkingar beveger Månen seg vidare inn mot den mørke midten av jordskuggen og blir kraftig formørka - men likevel sjeldan heilt usynleg.

Dei to skriv at formørkinga me får oppleva i helga difor ikkje blir særleg spektakulær, men at me likevel kan merka det intense fullmånelyset bli dempa.