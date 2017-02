Sjåfør funnen død

Politiet på Stord har sperra av eit vogntog på truckstoppen på Heiane etter at den utanlandske føraren blei funnen død.

Pårørande varsla

Han legg til at føraren er ein rumensk mann i 40-åra.

- Kripos har varsla dei pårørande, seier Raunholm.

Han fortel at det ikkje er noko som tydar på at det har skjedd noko kriminelt.

- Me me har sendt vedkommande til obduksjon ved Gades institutt for å for å forsikra oss om det er tilfelle. Traileren er også sperra av inntil me har fått obduksjonsrapporten, seier Raunholm.