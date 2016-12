HSH har fått 700.000 til å løfta den skreddar­sydde ingeniør­utdanninga i Sunnhordland inn i den digitale verda og tettare på arbeids­plassane til studentane.

Rannveig Litlabø, som er prosjektleiar for Ingeniørutdanning i Sunnhordland, og Aslaug Grov Almås, som er førsteamanuensis IKT i læring, står i spissen for prosjektet.

- Gjennom digitale undervisningsmetodar skal me i langt større grad utnytta potensialet som ligg i arbeidsplassen som arena for læring, fortel drivkreftene i prosjektet, fortel Rannveig Litlabø og Aslaug Grov Almås til høgskulen si nettside.

I oktober sende dei inn ein søknad om prosjektmidlar til Norgesuniversitetet, og like før jul kom gladmeldinga.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag og Avdeling for lærarutdanning og kulturfag på HSH. I tillegg vil etter- og vidareutdanningskontoret på HSH vera med.

- Og det viktigaste av alt er jo at Apply Leirvik og Kværner vil vera med på dette, seier Rannveig Litlabø og Aslaug Grov Almås.

Industriverksemdene har også delteke i søknadsprosessen.

Dei to fortel at det nye prosjektet rettar seg inn mot to tematiske område «Aktiv læring» og «Digitale læringsformer for arbeidslivet».

Det å utvikla utdanningar i samarbeid med næringslivet, er ei av målsettingane til den nye Høgskulen på Vestlandet.

Prosjektet med å løfta ingeniørutdanninga inn i den digitale verda går over to år og startar rett over nyttår.