SKL ber kommunen stoppa

Meiner planen vil gå utover sentrums­utviklinga.

Sunnhordland Kraftlag er svært kritisk til Stord kommune sin miljøgateplan i Leirvik. Planen blei sendt på høyring før jul, og 1. februar gjekk høyringsfristen ut.

- SKL trur at dersom ein legg opp til at eksisterande veg skal innsnevrast til tre meter breidde, vil dette få alvorlege konsekvensar for effektiv trafikkavvikling. Me er redd for vår evne til å vidare utvikla eigedommen for SKL og for våre leigetakarar. SKL trur på same måte at anna nærings- og handelsverksemd i sentrum vil bli vesentleg svekkja. Vidare vil finansiering med bompengar vera ei auka belastning fir SKL sine tilsette og andre som har tilknyting til sentrum, med dei uheldige konsekvensane det har, skriv administrerande direktør Magne Heimvik i ein høyringsuttale.

Les også: Stor skepsis til planane om miljøgate

Han understrekar at dei er positive til utvikling av sentrum, og vil støtta ei utvikling der ein legg til rette for dei mjuke trafikantane.

- Men dagens plan er for ambisiøs, og konsekvensar for handel og næring synest i for stor grad å måtta vika for etablering av sykkel- og gangveg. SKL ønskjer difor at planen blir stoppa slik han ligg føre i dag, skriv Heimvik.

Debatt: «Stordpakken» - misvisande framstilling frå kommunen