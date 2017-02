Har selt ni millionar album

Amy Macdonald (29) går inn i den lange rekka av artistar som spelar på Tysnesfest i sommar.

Den 29 år gamle artisten debuterte med albumet «This Is The Life» i 2007. No er ho aktuell med nytt album, «Under Stars», som kjem ut i dag, Macdonald skal turnera i Europa heile våren. Brussel, Paris, Edinburgh, København, Wien og Munchen er berre nokre av storbyane ho skal innom før ho spelar på Tysnesfest andre helga i juli.

Skotten går på scenen laurdag 15. juli, skriv Tysnesfest i ei pressemelding.

Så langt er følgjande artistar lansert til årets festival: Alan Walker, Highasakite, Amy Macdonald, Sivert Høyem, Astrid S, Staysman & Lazz + Katastrofe, deLillos, Kim Larsen, Storm Weather Shanty Choir, Janove, Cezinando, Vamp, Sigvart Dagsland og Karoline Krüger, Sophie Elise - Vegard Harm og Joakim Kleve, Gunslingers, Ausekarane, Familieforetaket og De Musikalske Dvergene.