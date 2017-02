- Dette betyr utruleg mykje for eit nystarta bryggjeri, seier Geir Inge Solberg.

- Det byrja med at me fann ut me ville laga ein pale ale, og laga fire forskjellige typar i småskala. Så hadde eg ein blindprøve med styret og nokre av aksjonærane. Der var det ein av typane som stakk seg veldig ut. Den tok eg med til Arendal, der ølet har blitt produsert, seier Huus.

Tysdag sist veke gjekk Øystein Huus i land, etter å ha vore ute på sin siste tur for Eidesvik Offshore. Etter fleire år til sjøs, har 30-åringen no blitt bryggjerimeister for «En liten øl» på fulltid.

- Heilt fantastisk

Som Sunnhordland tidlegare har fortalt, har dei valt å produsera ølet i Arendal medan dei ventar på at bryggjerilokala i Fitjar skal stå klare. Det er styreleiaren glad for no.

- I staden for å venta, ville me komma i gang. Når lokala no etter kvart står klare, har me alt fått ein god start i marknaden, og ikkje minst betyr ein slik pris som dette utruleg mykje for oss. Det viser at me har noko å gjera i denne bransjen, seier styreleiar Geir Inge Solberg.

Han trudde knapt sine eigne øyre og auge då han fekk vita resultatet av kåringa i helga.

- Det var overraskande og gledeleg. Vel visste me at me laga godt øl, men at slike kjennarar skulle kåra vårt øl til det beste, er heilt fantastisk. Det betyr utruleg mykje for eit nystarta bryggjeri på Fitjar, seier Solberg.