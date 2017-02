Interessegruppe for Leirvik meiner politikarane legg opp til ei utarming av handlegata i sentrum.

- Er det eit mål å få sykkeltrafikken vekk frå Borggata og gjennom Sæ? Spørsmålet kjem frå John Heine Fadnes i Borggata Futurum AS, som stiller seg svært kritisk til delar av miljøgateplanen som nyleg var ute på høyring. Fadnes skriv at dei ikkje deler kommunen si tru på at ein gang- og sykkelveg av så store dimensjonar vil gjera det meir attraktivt å bu eller handla i Leirvik. - Etter vårt syn vil miljøgata heller verka avsperrande og avskrekkande for dei som søkjer til sentrum. Vare- og kundetransporten vil strupast, noko som forverrar tilgjenge og attraktivitet, skriv Fadnes. Les også: Kommunetopp meiner planen ber preg av hastverksarbeid

Ber politikarane stoppa Han viser også til planane om bompengering rundt Leirvik, og skriv at dette vil ha enorme verknader på handlemønsteret. - Me trur også at ein bompengering vil verka dempande på folk si lyst til å flytta til sentrum, noko som vil vera stikk motsett av kommunen sine ynskje om ein tettare by. Dette vil og påverka verdiane av bustad- og næringseigedommane i sentrum, skriv Fadnes, og rår politikarane til å tenkja seg grundig om før dei fattar noko vedtak i saka. Folkehelsekoordinator: - Miljøgata må vedtakast - Vårt råd blir at politikarane går grundig gjennom kva som er tvingande naudsynt i Stordpakken, og sterkt minimerer eller stoppar det som berre nokre få av innbyggjarane vil nytta seg av. Det same gjeld vår deltaking i sykkelbyprosjektet. Dersom det viser seg at det kostar vesentleg meir enn det smakar, bør samarbeidet sterkt vurderast avslutta, sidan det er Stord sine innbyggjarar som skal betala gildet, skriv Fadnes. Håvard Hystad i Interessegruppa for Hamnebyen Leirvik stiller seg undrande til om Leirvik treng ei paradegate.

Arkivfoto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN