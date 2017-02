Novocaine feira med bobler, konsertar og fullt hus i lokala til Spinae Company.

Ho har akkurat høyrt siste song på den nye plata til Novocaine, med same namn som plata, Swept away. - Heilt sidan eg høyrde musikken deira første gong, då eg tilfeldigvis tok turen på ein konsert, så har dei hatt ein plass i hjarta mitt. Eg elskar musikken deira, fortel 50-åringen.

Lang fartstid

17 år etter oppstarten til Novocaine, kjem altså den første plata. 1.000 eksemplar CD-plater, litt færre LP-plater, og dei er også tilgjengelege på Spotify.

- Det er på ein måte ein draum som no går i oppfylling, seier vokalist og gitarist i gruppa, Sigbjørn Hovland.

Han vaks opp i Sveio, men bur i Bergen saman med familien.

- Då me starta opp var det berre eg og Trond (Betten) av oss fem, som var med, fortel Hovland.

Etter den tid har det blitt ei lang rekkje konsertar, familiepause og ny oppstart med nye medlem. Først Remi Sjo og Øyvind Vevang, og seinare Frode Hammersland.

- Det at me no gjev ut plate triggar oss til å laga ny musikk. Målet er å skapa meir, og gje ut fleire plater. Me har allereie laga fleire songar til plate nummer to, seier Trond Betten.

Dei fem medlemmene elskar å jobba med musikk, kombinert med daglegliv, jobb og familieliv.

- Me har det utruleg kjekt saman. Musikken gjev oss barnsleg glede, det er så lystbetont, seier vokalisten.