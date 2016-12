Snømangel stoppa opningsrennet. 2. juledag lovar vêrgudane gode forhold på Korlevoll.

- Det ser me fram til, seier Øyvind Gaute Berg.

Han er i trenarteamet bak eit lite knippe ambisiøse langrennsløparar frå Stord. Trioen Simen Engevik, Jonas Engevik og Håkon S. Berg, har gjort heimeleksa. Treningsgrunnlaget er lagt ved hjelp av både rulleski, treningsstudio, sykkel og løpesko.

Sjølv om opningsrennet på Voss i helga gjekk fløyten, er gjengen topp motivert for Jularennet på Korlevoll 2. juledag.

- Motivasjonen er der, men førebels er det bart også på Seljestad, seier Øyvind Gaute Berg.

Trenarkollega, Stian Engevik, reknar med at alt skal ordna seg.

- Me må jo stola på meteorologane. Dei lovar faktisk store mengder snø på Seljestad i nær framtid. Me kryssar fingrar for at dei får rett. I så fall vil sesongen endeleg vera i gang for oss, seier Engevik.