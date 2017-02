Miljødirektoratet meinte først prosjektet hasta, fordi bygningane står i fare for å rotna. No tek dei omsyn til Terje Skorpen og Einar Matre.

I august 2015 blei eigedomen på Smedholmen vedteken freda. Fredinga omfattar alle bygningane, og medan bustadhuset og sjøbua er både interiør- og eksteriørfreda, er kårhuset og låven er eksteriørfreda. Miljødirektoratet har tidlegare signalisert til Fitjar kommune at dei som følgje av fredinga vil ta økonomisk ansvar for å setja i stand bygningane på Smedholmen. På bakgrunn av ein tilstandsanalyse som viste at tiltak hastar, spesielt for å hindra ròteskadar, ville dei setja i gang arbeidet på vårparten i 2017.

«Av dei freda eigedommane Miljødirektoratet eig, var Smedholmen tenkt prioritert fyrst for istandsetjing med oppstart fyrste halvår 2017 på bakgrunnen av tilstandsgraden her. I samband med istandsettingsfasen skal alt av laust inventar ryddast ut av bygningane. Ifylgje Matre og Skorpen ville det ha ført til vesentlege utfordringar då dei har planlagt aktivitetar der i 2017. Vi har difor komme fram til at leigetakarane kan få 1. desember 2017 som seinaste frist til å ha gjennomført avvikling av verksemda si på Smedholmen og rydda ut av alle bygg laust inventar dei har tilført og sjølv eig. På grunn av fredinga må fast inventar ikkje fjernast ...»

No har Miljødirektoratet derimot sendt eit nytt brev til kommunen, med beskjed om at dei vil utsetja prosjektet. I brevet står det blant anna følgjande:

- Utsetjinga er gjort for å imøtekomma innvendingane frå Terje Skorpen og Einar Matre, slik at dei får gjennomføra dei planlagde aktivitetane i 2017. Det er ikkje ideelt for bygningane, men avgjerda er basert på tilstandsanalysen. Det må truleg gjerast mindre strakstiltak for å bremsa forfallet, samstundes som ein vil bruka 2017 til alle førebuingane til det som skal skje på holmen av tiltak i 2018, seier Betten.

- Kvifor utset de saka, når de tidlegare har signalisert at det hastar å komma i gang med arbeidet, for at bygningane ikkje skal rotna?

Skeptiske

Det er saka no blir utsett, fell ikkje i heilt god jord hos politikarane i Fitjar kommune. Saka blei drøfta i formannskapet på onsdag.

- Det er viktig at me ikkje blir for passive, no når kommunen har dette tilbodet, sa Dagfinn Brekke (KrF) i møtet.

Sigurd Andre Maraas meiner kommunen har blitt framstilt som den store, stygge ulven i denne saka.

- Det er vel ikkje slik at oppussinga kjem så brått på, avtalen gjekk ut i 2003. Eg føler likevel at kommunen blir den store, stygge ulven i ei sak som eigentleg er ei gladsak for Fitjar kommune, sa Sigurd Andre Maraas (Frp).

Arne Prestbø (H) hadde følgjande kommentar:

- No kjem Smedholmen til å bli akkurat slik me vil at Smedholmen skal vera, og ikkje at eit fåtal får monopol på å driva med kystkultur der ute. No blir plassen opna for ålmenta.

Ordførar Wenche Tislevoll synest det er ei skikkeleg at staten tek oppussingsrekninga, sidan kommunen ikkje har hatt ressursar til dette sjølv.

- Eg håpar arbeidet blir sett i gong så raskt som råd, Eg synst sjølvsagt det er bra at det blir ei god løysting for Terje og Einar, men eg hadde håpa at arbeidet kunne starta opp i eitt av husa, allereie til våren, seier Tislevoll til Sunnhordland.