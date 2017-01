Trygve Theisten frå Stord lufta hunden Smokey på årets første dag.

Ein flott dag for dei som valde å få seg litt frisk luft etter nyttårsfeiringa natta før.

- Ja. Då han var kvalp trente eg han ved å parkera bilen eit stykke frå skytebanen, deretter gjekk me mot skytebanen i hans eige tempo, seier Trygve Theisten. Han fortel at Smokey nyttårsaftan rett og slett låg ved beina deira og slappa av.

- Me tek oss berre ein liten luftetur, og det fort litt tid når Smokey skal lukta på alt, smiler Trygve.

Såg på svanane

Bortover turvegen går også stordabuar Gerd Thormodsæter og Lars Litlabø. Dei har tenkt seg eit litt lengre stykke enn Trygve og Smokey.

- Me siktar oss inn mot Pontåsen på andre sida av vatnet, så får me sjå kor me går etter det, smiler Lars.

- Kva synest de om dagen i dag då?

- For ein kjempeflott dag. Sjå kor blankt det er utover heile vatnet. Og svanane som leiter etter mat, det er kjempeflott, seier Lars Litlabø, før dei ruslar vidare utover turvegen i det flotte vêret.

