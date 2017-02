Det nærmar seg siste vers for det klare vintervêret i Sunnhordland. Neste melodi blir våt.

I løpet av morgondagen, onsdag, går me over til ein periode med plussgrader, lågtrykk og regn i regionen vår, skal me tru meteorolog Martin Granerød ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

- Det blir kaldt og fint også i dag og onsdag morgon, men utover morgondagen vil temperaturen sakte men sikkert stiga. På ettermiddagen blir det tilskya før det kjem regn på kvelden, seier Granerød til Sunnhordland.

Den kommande veka blir ein periode med lågtrykk og regn.

- Men det blir ganske rolege vindforhold. Ved kysten og i fjellet kan det bli liten kuling i periodar, seier han.

Temperaturen vil liggja på fire til seks grader frå onsdag ettermiddag og éi veke framover. Minst.

Hordaland noterte kaldast temperatur natt til i går:

Nattens laveste temperaturer i Norge. Kaldest i Hordaland med -20 grader på Hardangervidda???? pic.twitter.com/Pdcf7dd2tn

- Meteorologene (@Meteorologene) 13. februar 2017