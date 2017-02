Legevaktbygget ved Stord sjukehuset tok denne veka i mot sine aller første pasientar.

Nøgd med legevakta

Då Sunnhordland var innom tysdag, var det litt kaos i gongane, men både sjukepleiarar, legar og pasientar var allereie på plass.

- Eg trong litt pleie og kom inn til hyggjelege og imøtekommande folk. Det ser også ut til å vera bra med plass i det nye bygget, eg er kjempeimponert, seier ei kvinne som ønskjer å vera anonym i lokalavisa.

- Stort, lyst og fint er førsteinntrykket mitt. Det er jo fantastisk god plass her, smiler lege Bjarte H. Wilhelmsen.

Den nye legevakta har mangedobla arealet sitt, og har utvida frå eitt legekontor før, til to legekontor no. Og frå to pasientrom før, til tre pasientrom. Nytt er det også at dei har fått sitt eige lager- og printerrom, og garderobe og personaldusj.