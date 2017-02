Har Stord kommune gjort nok for å få Unitech til å etablera seg på Eldøyane? Det ønskjer Sverre Olav Svarstad (H) svar på.

Svarstad stiller spørsmålet til ordførar og rådmann i ein interpellasjon til kommunestyret.

Svarstad spør vidare om kommunen har etablert ein strategi for korleis slike spørsmål frå næringsaktørar om etablering i kommunen skal følgjast opp? Han lurer også på korleis er ansvarsfordelinga med ordførar og rådmann er?

Svarstad peikar også på at i politisk sak om kommunal planstrategi så fekk Stord Høgre gjennomslag for utarbeiding av ein kommunedelplan for næring.

- Ein slik plan må seie noko om korleis Stord kommune skal opptre for å vera ein næringsattraktiv kommune. Stord Høgre ber rådmannen om å utarbeide ein framdriftsplan for ein slik plan til kommunestyret sitt møte i mars 2017, skriv Svarstad i interpellasjonen.

I juni i fjor hadde kommunestyret oppe sak om kjøp av tomter på Eldøyane. I dette møtet gav kommunestyret komite for næring, miljø og kultur fullmakt til å godkjenna ein avtale med Statnett om eit mogeleg beredskapslager på Eldøyane. Sverre Olav Svarstad vil også ha svar på kor denne saka no står.