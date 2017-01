Statoil har nådd kuttmålet

Har redusert talet på tilsette med 5.000 sidan 2012.

Dei siste åra har eit nytt prosjekt for nedbemanning i Statoil overlappa eit anna. I 2012 var det 26.011 fast tilsette og konsulentar i oljeselskapet. Ved utgangen av 2016 skulle talet vera mellom 20.700 og 21.100. Målet blei nådd, skriv Stavanger Aftenblad.

- Ved utgangen av november var det 21.105 tilsette i Statoil, inkludert konsulentar. Tala for desember er ikkje klare enno, men det har vore ein ytterlegare reduksjon. Me veit også at nokre skal slutta i starten av 2017. Så me er innanfor det estimerte intervallet, seier talsperson Ola Anders Skauby i Statoil til avisa.

Han kan ikkje lova noko om vegen vidare.

- Ved inngangen til 2017 er me der me sa me skulle vera. Så er det vanskeleg å seia noko om ein normalsituasjon i desse dagar der me heile tida må vera klare for forandring. Me kan aldri utelukka personellmessige endringar, men det ligg heller ingen nye estimat eller måltal, seier Skauby.