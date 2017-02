Ny undersøking viser at Sagvåg skule er den beste barneskulen på Stord til å bidra til god læring.

- Det er grunn til å bekymra seg over at forskjellane mellom skular og kommunar har auka, når det gjeld kor mykje dei bidrar til det elevane lærer frå 1. til 4. klasse, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

SSB si undersøking viser at dei skulane som klarer å løfta alle elevane, uansett kva bakgrunn foreldra har, skårar høgast. Ikkje alle skular kjem like godt ut som Sagvåg skule.

- Sjølv om ein skule har eit svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftleg eksamen på 10. trinn, treng ikkje det bety at skulen har bidrege med lite til eleven si læring.

På Stord ligg Sagvåg skule best an. Rimbareid barne- og ungdomsskule ligg aller best an på mellomsteget, men ikkje så godt an på småskuletrinnet og ungdomstrinnet.

Sagvåg-rektoren: - Kjekt å vera i toppen

- Det er kjekt å vera i toppen, men me får sjå tala litt over tid, seier Lars Bakka.

Sagvåg-rektoren peikar på at skulebidrag er eit nytt måleinstrument i skule-Norge. Graderinga er bygd opp slik at landssnittet er sett til 3,4. Sagvåg skule er blant dei 20 prosentane av skulane som ligg over snittet.

- Indikatoren er annleis enn nasjonale prøvar fordi han tek opp i seg befolkningsdata. Dette er jo gjerne ting som kommuneleiing og politikarar reflekterer over, mens me som skule har fokus på å arbeidet med dei elevane som me til einkvar tid har på skulen, seier Bakka, som legg til at han er nøgd med at Sagvåg skule bidreg positivt til elevane.

- Men her er det snakk om eit 20-tals elevar. Det blir spanande å sjå om tendensen er den same over to-tre år. Dette er heilt nytt for oss, men dei som kan skuleforsking meiner dette er viktige tal, seier Lars Bakka. Kommunalsjef i Stord kommune, Mariann Jakobsen Hilt, seier at skulane og dei tilsette der sitt bidrag til elevane sitt utbytte av undervisninga er viktig, og noko kommunen er oppteken av.

- Skulebidragresultata kan, slik me har oppfatta det, sei noko om skulen sitt bidrag til elevane sine grunnleggjande dugleikar i engelsk lesing og rekning på barnetrinnet basert på resultat i nasjonale prøvar. På ungdomstrinnet kan tala sei noko om skulen sitt bidrag til elevane si læring i det eksamensfaget dei kjem opp i, seier Hilt.

Ho peiker på at tala i undersøkinga er for skuleåret 2014-15.

- Me har og samanlikna med tidlegare år og ser at tala våre varierer, men at me som kommune ligg rundt gjennomsnittet på 3,4. Målet er å få betre resultat, samstundes må me vita kva desse resultata eigentleg måler og ta med oss at skulebidragsresultata ikkje seier noko om andre fag eller andre sider ved skulen som er viktig for eleven si læring, seier Hilt.