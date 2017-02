Stengde tunnelen

Ein duk frå taket førte til krøll i trafikken.

Klokka 20.26 torsdag kveld melde politiet at Bømlafjordtunnelen var stengd ein periode, og at ein duk hang ned frå taket. Entreprenør blei sendt til staden for å sjekka.

- Det var ein grøn duk som hang ned frå taket i botnen av tunnelen, seier operasjonsleiar Jan Magne Østebøvik i Sør-Vest politidistrikt, som ikkje har meir info om kva som var årsaka til dette.

Sunnhordland har prøvd å få ein kommentar frå Statens vegvesen om kva som har skjedd, utan å lukkast.