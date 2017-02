Stine Vikse har fleire tips til framtidige bryllaupspar - og håpar at alle saman tek turen innom Bremnes.

- Me skal pynta opp senteret til eit festlokale der temaet er bryllaup, og det vil også vera lokale verksemder til stades med eigne standar, seier Stine Vikse i Tilbords Bremnes, som er hovudarrangør av bryllaupsmessa.

- For kvinner som arrangerer bryllaupet sitt er det også viktig å ikkje gløyma å engasjera mannen sin. La han sleppa til. Eg og mannen min gifta oss i eit dobbelt bryllaup, i lag med bror min. Så for meg var det også viktig å inkludera venner og familie. For det er jo dei ein skal tilbringa dagen med, seier Stine Vikse.

Ho fortel at det også er viktig å følgja sin eigen draum når ein skal ha sitt eige bryllaup.

- Kva er ditt beste tips for folk som skal gifta seg då?

Vikse fortel at dette er sjølve kjernen i Bryllaupsmessa.

- Bryllaup har noko gledesfullt og godt over seg. For det handlar ikkje berre om sjølve dagen, men også om førebuingane, seier ho.

Vikse gifta seg sjølv for eit par år sidan, og fortel at bryllaupet er så mykje meir enn berre bryllaupsdagen. Planlegginga er også ein viktig del av det heile, ifølgje ho.

Dyrt eller billig?

- Men må eit bryllaup kosta mykje pengar? Eller kan det like så godt vera billig?

- Dyrt eller billig. Det står ikkje på det, men at ein tenkjer på det som er viktig for paret. Slik at det er det som reflekterer seg i bryllaupet, seier Stine Vikse.

Under bryllaupsmessa neste torsdag kveld kjem det også til å vera vising av kjolar og festklede til alt frå brud og brudgom til brudepiker og gjester. Førebels er det over 150 påmelde til eventen på Facebook, og arrangøren oppmodar alle interesserte om å melda seg på. Vikse fortel at det blir både premieutdeling, alkoholfri sprudledrikke og lettare matservering på staden.

- Kathrine Sørland vil ynskja alle velkommen, presentera utstillarane, og det vil vera levande musikk for å komma i den rette stemninga, før ein kan mingla og sjekka ut standane til utstillarane. Alle er velkomne, ikkje berre dei på Bømlo, men også folk frå heile Sunnhordland, seier Stine Vikse.