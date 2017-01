Nederlandske Karlijn Cappendijk (29) drøymer om å bli ortoped. Ved Stord sjukehus kjem ho nærmare målet.

- Då eg var lita, ville eg helst bli veterinær. Men mogelegheitene for å hjelpa menneske er så mykje større enn for å hjelpa dyr, og difor valde eg legeyrket i staden. Dessutan blir eg veldig glad over å kunna hjelpa andre menneske, fortel Karlijn Cappendijk (29) frå Nederland.