- Stord ville mest og var nok eit betre lag. Ingen tvil om det, seier Tor Andre Eide.

A- A+

Saman med mangeårig eldsjel i Trott-leiren, Svein Langeland, hadde den tidlegare midtbanemannen sett fram til denne vinterlege nabodysten. Medan Stord hadde opplevd rå spelarflukt, hadde trottarane styrkt laget tilsvarande. Etter kampslutt var likevel ikkje Eide i tvil om at Stord vann ein fortent siger. - Absolutt. Stord ville mest og jobba godt. Det vart slege ein del langt og laget var dyktig til å jobba på andreballen. For vår del hadde det nok å seia at me tidleg fekk skade på eit par spelarar. Erstattarane gjorde det bra, men det skapte nok litt uro. I tillegg bar jo denne kampen preg av at stor prestisje stod på spel. Det store spelet uteblei. Begge laga bør ha meir å gå på, seier Eide. Han meiner ikkje denne kampen svekkja optimismen i Prestagardsskogen. - Nei, eg trur Trott kjem til å bita godt frå seg. Personleg forlanger eg ikkje opprykk, men eg har eit håp om at me kan hevda oss i tetsjiktet i 4. divisjon, seier Eide. Jarle Alsaker var skeptisk før kampstart, men såg etter kvart fleire lyspunkt.

Foto: JARLE KALDRÅSTØYL

- Bussterminalen neste Jarle Alsaker tok ein meir negativ inngang til oppgjeret. - Ja, eg trur langt på veg Tommy Knarvik hadde mykje rett i det han hevda i fredagsbladet. Resultatet er at det blir for ungt. Eg møter sjølv fleire av desse ungdomane i trening og me overgår dei fullstendig på banen, sa den slagferdige sagvågsbuen før kampstart. Timen seinare hadde pipa fått ein annan lyd. - Betre enn forventa. Mange friske ungdomar. Stord viste større fart og presisjon enn Trott. Dei to som forlèt Stord til fordel for Trott såg me fint lite til. Ved å ta eit steg ned akklimatiserer dei seg også fort på eit lågare nivå. Viktig for Stord at dei mest rutinerte spelarane heldt seg skadefrie og følgjer opp. Likar også engasjementet til trenaren. Hadde dommaren forstått kva han sa, trur eg Palmason måtte avslutta kampen på bussterminalen like nedanfor. Men det er OK. Engasjement ved sidelinja er bra, seier Alsaker. Malvin Ingebrigtsen kom inn frå sidelinja. Saman med fleire ungdomar henta opp frå talentarbeidet på Vikahaugane presterte han lovande i ein røff kamp.

Foto: JARLE KALDRÅSTØYL

Ikkje stressa av resultatet Trott-trenar, Bjørn Helge Anuglen, let seg ikkje stressa av 2-0-tapet. - Nei, det er tidleg. Me treng tid å få samkøyrt gjengen. Eg trur elles folk fekk litt fotballunderhaldning. For Stord sin del håpar eg både trenar og spelarar kan opptre på ein meir kultivert måte når serien startar elles er eg redd det kan bli mange raude og gule kort utover i sesongen. Eg meiner elles me hang godt med. Sluttspurten kunne fort enda i uavgjort. Me svir eit straffespark. I tillegg har Tor Ove Anuglen ein sjanse som også kunne gjeve utteljing, seier Anuglen. Trott hadde sin klart beste spelar nettopp i Tor Ove Anuglen. Det enda med forsoning, men tidvis var det ampert forhold mellom dommar Nymark og Stord-trenar Palmason.

Foto: JARLE KALDRÅSTØYL