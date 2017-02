Norske Talenter-auditionen til Patrick Jørgensen (25) er sett av hundre millionar menneske verda over. Ein ung stordabu står bak artisten sin første musikkvideo.

- Eg har berre gode ord å seia om Mads. Han har auge for det, rett og slett. Me er alle veldig nøgde med korleis videoen blei til slutt, seier 25-åringen.

- Me har allereie spelt inn ein web-TV-serie som skal på nett om ikkje så lenge. Den spelte me inn i løpet av to veker i Hollywood, seier Jørgensen til Sunnhordland.

Studerer i Bergen

Holm Neset har nemleg hatt stor interesse for film sidan tidleg på 2000-talet.

- Eg hugsar eg kunne sitja i timevis å sjå på YouTube-videoar. Eg var heilt hekta, ler 19-åringen.

Interessa blei først jobb då han, saman med sin gode ven Alf Erik Fylkesnes, starta Bulldog Multimedia medan dei begge var i innspurten av skulegangen ved Stord vidaregåande skule.

- No studerer eg film- og TV-produksjon ved Universitetet i Bergen. Men no byrjar det å bli veldig travle dagar med mykje filmjobbar utanfor skuletida, vedgår Holm Neset.

Jørgensen sin audition til Norske Talenter-tevlinga i 2015 gjekk viralt. På alle plattformer har rap´en til mora runda hundre millionar visingar.

- Eg synest det er kjekt å gje talent som Mads ein sjanse. Me er i røynda i same båt. Eg studerte det same i Bergen før eg måtte droppa ut for å satsa fullt på musikken, seier Jørgensen. Likevel var det eit slumpetreff at dei to fann kvarandre.

- Det er veldig ofte gjennom andre folk ein får jobbar i denne bransjen. Eg hadde jobba litt for ein annan artist. Manageren til denne artisten hadde hjelpt Patrick ein del. Slik fekk han sett noko av det eg hadde gjort, og ville samarbeida med meg, seier Holm Neset.