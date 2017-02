Om Trott vart vinnar på overgangsfronten så var det Stord som drog lengste strået og markerte seg i prestisjeoppgjeret på Vikahaugane.

Prestisjen låg i tjukke lag over kunststoffdekket. Rundt 200 på tribunen fekk fotballunderhaldning som er heller sjeldan for årstida. Dei to naborivalane gjekk til så gummisponen flagra rundt øyro på overoppheta aktørar. Dette var kampen ingen av dei ville tapa. Innsats, temperament og tacklingskraft gav assosiasjonar tilbake til tidleg syttitals lokaloppgjer. Særleg den første halvtimen av dette vinterserieoppgjeret var prega av påkantentacklingar.

- Me var klar over at det ville bli tøft. Men dette var første sprett også for oss dommarar. Også me treng tid for å komma i gjengen, forklarte dommar Karl Inge Nymark frå Rubbestadnes. Han såg seg nøydd til å henta fram kort av begge valørar i løpet av bataljen. Munnbruk gjorde at Jakob Iversen vart vist det raude kortet. I følgje dommar, Nymark, må Stord-stopparen stå over neste vinterseriekamp.