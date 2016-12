Den nye turvegen langs Ådlands­vatnet er vorte den nye trimarenaen. No har stormen «Urd» lagt inn eit par hinder.

Mange trimmarar brukar den opplyste turvegen langs vatnet til å ta seg joggeturar på kveldstid.

For dei som vel å ta turen via Vatna og rundt sjølve Ådlandsvatnet dukkar første hinderet opp nokre hundre meter frå parkeringsplassen. Der har fleire tre velta over vegen og gjort passasjen trongare.

Hinder nummer to ligg berre like rundt neste sving. Også det er stormen sitt verk.

Grunneigar, Norvald Nesse, har merka auka trafikk av gåande og joggande rundt vatnet den siste tida.

- Ja, det har vore veldig mykje folk å sjå. Håpar auka ferdsel også kan føra til utbetring av vegen mellom Sageneset og Økland vert utbetra. Han er smal og ikkje heilt ufarleg å ferdast på for gåande og joggande, seier gardbrukaren.