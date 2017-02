Stord svikta totalt i angrep då Haslum IL vitja Nyehallen for botnoppgjer i 1. divisjon søndag kveld.

- Det er no det det er, seier ein tydeleg skuffa Tor Christian Søbø etter åttemålstapet på heimebane søndag.

Heimelaget, som før kampen låg nedst på tabellen i 1. divisjon fekk ein tøff start, og hamna bakpå 9-5 etter 20 spelte minuttar. Då pausesignalet gjekk hadde derimot Stord kjempa seg opp i ryggen på gjestane, og lagene gjekk i garderoben på stillinga 10-12. Hadde det ikkje vore for ein strålande Marco Ellebæk i Stord-buret kunne sifra vore ganske mykje styggare.

- Marco gjer ein kjempejobb i mål, og reddar mange skot, men når det ikkje fungerar framover så er det ikkje så mykje me målvakter kan gjera. Det har vore ein raud tråd gjennom heile sesongen. Bakover greier me oss bra, og slepp inn såpass lite mål at me skal kunna ta poeng mot nesten kven som helst, men så sviktar det i angrep, seier ein av Stord-stallen sine mest rutinerte spelarar.