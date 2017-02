Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø ønskjer at andre enn Stord skal bestemma plasseringa av framtidige ferjestø.

Statens vegvesen har tidlegare rådd til at eit ferjestø på Kvednaneset er den beste løysinga. Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø (H) ønskjer at anten Staten eller fylket skal ta over myndet for å bestemma kvar ferjestøa skal plasserast både på Stord og i Kvinnherad, og er på den måten positiv til prosessen som er sett i gang.

- Kvinnherad kommune har allereie uttalt at anten Staten eller fylket bør bestemma kvar ferjeleia bør plasserast i dei to kommunane, i samband med uttale til planane for E39.

Han har tidlegare uttrykt frustrasjon over Stord kommune, som han meiner har sett seg på bakbeina.

- Dersom ikkje Stord er med på å korta ned reisetida mellom dei to største kommunane i regionen, har eg vanskeleg for å sjå at Stord kommune har grunnlag for å ha alle dei regionale funksjonane som er der i dag. Raskare ferjer er ikkje ei løysing, sidan ein no kjem til å gå over til batteriferjer.

Samarbeidsrådet har også uttalt at departementet bør regulera inn tilkomstveg/punkt for trafikk frå Kvinnherad i form av nytt ferjeleie nærast mogeleg E39.