Mediehuset Sunnhordland står bak fire av ti nominasjonar til Haugesund Journalistlag sin journalistpris.

Haugesund Journalistlag (HJ) lanserte søndag liste over dei ti nominerte avissakene til Journalistprisen for fjorårets avissaker. Og på denne lista står avisa Sunnhordland bak heile fire av dei ti nominerte sakene.

Mitt Sunnhordland

Spesielt tykkjer Sunnhordland-redaktøren det er ekstra kjekt at tre av dei fire nominerte sakene er artiklar som har vore på trykk i Sunnhordland si nye magasinsatsing «Mitt Sunnhordland» i 2016.

- Eitt av måla med magasinet var å gje rom for god og grundig journalistikk. Nominasjonen frå Haugesund journalistlag tyder på at me langt på veg har lukkast med dette, seier Kydland.

- Me har blitt premierte for vårt arbeid i fleire ulike konkurransar dei siste åra, og det å ha fire av ti kandidatar i finalen tykkjer eg er bra, held Kydland fram.

Kven som stikk av med Journalistprisen for 2016 vert publisert til helga, under journalistkonferansen Vinterstormen på Karmøy. Under utdelinga i februar i fjor var det Elisabeth Berg Hass i avisa Kvinnheringen som stakk av med Journalistprisen for reportasjen om ME-sjuke Eirik Aksnes i Kvinnherad, i lag med fotograf Jonn Karl Sætre som også fekk fotoprisen i høve same sak.