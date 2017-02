Nils Magne Blålid forsikrar om at partiet framleis står støtt i saka om nytt ferjestø på Stord.

I måndagsavisa ber Geir Angeltveit (V) lokale politikarar om å rista tak i partikollegaene på fylket. Han fryktar omkamp om nytt ferjestø på Kvednaneset, på bakgrunn av to vedtak som blei gjort i Utval for miljø og samferdsel i Hordaland fylke sist veke. I den eine saka vedtok utvalet at ein vil setja i gang ein planprosess saman med kommunane Stord og Kvinnherad, der ein vil sjå på ferjestø på begge sider av fjorden, i samband med framtidig ferjesamband mellom dei to kommunane.

- Om kommunane sluttar seg til dette, kan planen bli utarbeidd som regional plan etter Plan- og bygningslova. Det vil seia at Stord seier frå seg myndet til sjølv å bestemma kvar ferjestøa i kommunen skal liggja, uttaler Angeltveit.

Den andre vedtaket gjeld fylkespolitikarane sin uttale til statleg kommunedelplan for E39 Stord-Os. Saka skal opp i Fylkesutvalet 22. februar. Her blir det peika på at det på sambandet mellom Stord og Kvinnherad bør etablerast eit nytt ferjestø med god tilknyting til E39.

- Eg vil berre forsikra om at det for Stord SV ikkje er aktuelt å vera med på prosessar som gjer at det blir bygd nytt ferjestø på Stord. Som Venstre, meiner me at me må nytta oss av dei eksisterande ferjestøa i Jektevik eller på Skjersholmane. Kjem saka opp i fylket kjem også Hordaland SV til å gå mot prosessar som opnar for nytt ferjestø på Stord, seier Nils Magne Blålid på vegner av Stord SV.

Marthe Hammer (SV) er nestleiar i Utval for miljø og samferdsel. Ho stemde for å starta i ein prosess saman med Stord og Kvinnherad, der ein vil sjå på ferjestø på begge sider av fjorden.

- Det var rett og slett ei misforståing at eg røysta for dette punktet. Me er ikkje for å setja i gang ein slik prosess, seier Hammer til Sunnhordland.