Kværner sine sveisarar ser lysare på framtida etter at arbeids­gjevaren deira drog i land Johan Sverdrup-kontrakt.

Tysdag opplyste Kværner at verftet deira på Stord har drege i land ei 450-millionarskontrakt for samankopling av stigerøyrsplattforma for Johan Sverdrup. Dette er gode nyheiter for Kværner og ikkje minst Stord-samfunnet, med tanke på at dette betyr arbeidsplassar for opp mot 1.200 personar. Jarle Alsaker frå Sagvåg er elektrikar i Kværner og er glad for kontrakten. Han vil gjerne ha fleire modular til Kjøtteinen.

Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Glade sveisarar Tysdag ettermiddag då Sunnhordland tek turen til Kværner og Plateverkstad 3, for å sjekka stemninga blant verftsarbeidarane, er det tydelegvis ikkje alle som har fått dei gode nyheitene. Ein sveisar vart regelrett sett sjakk matt då me presenterte oss. - Nei, hadde ikkje fått med meg at det kjem nye jobbar, smiler Magnus Karlsen (19) frå Halsnøy, medan han står og sveisar i lag med ein lærling på ein pongtong til Njord-plattforma som står i tørrdokk utanfor. I motsetnad til sin kjende sjakk-namnebror er ikkje Karlsen så glad i sjakk, men han likar stål, og jobbar difor som sveisar her på Kjøtteinen. - At me får nye jobbar kjem jo berre godt med det, held han fram. - Veldig bra, kjekt med meir jobb, spesielt sidan eg berre har jobba her sidan i haust, seier sveiselærling Leander Haugland (18) frå Austevoll. Sveisar Anita Munkejord (33) frå Bømlo er også nøgd med at arbeidsgjevaren deira fekk i land kontrakt til oljefeltet Johan Sverdrup utanfor kysten av Stavanger. - Det er flott at me har fått jobb, men samstundes veit me jo ikkje nøyaktig kva for type jobbar det er snakk om enno. Kven som skal gjera kva, understrekar Munkejord. - Eg håpar det blir bra med jobbing framover, for eg har jo opplevd utviklinga i industrien tett på kroppen dei siste åra. Eg har vore i jobb både i Haugesund og her på Stord. For to år sidan jobba eg i Hydro Aluminium på Karmøy, seier sveisaren. Frå før av står Njord-plattforma i dokk i Kjøtteinen, og er under opprusting. Njord sin toppmodul vart i si tid laga her på Stord i 1997.

Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN