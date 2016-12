Remi André Sortland i Stord Sykleklubb er glad for at syklistane får feira nyttår i lag med familiane sine.

- Det er utruleg at det gjekk såpass bra som det gjorde, seier Remi André Sortland utanfor Stord sjukehus i 15-tida nyttårsaftan.

Årets siste dag

Sortland var sjølv med på sykkelturen, og var vitne til at ein sykkel hekta seg i ein annan, med påfølgjande låsing av eit bakhjul og velting i nedoverbakke på Fitjarvegen, mellom parkeringsplassen til Dyvikesåto og krysset til flyplassen.

To menn gjekk i asfalten, og ein mann for over autovernet og hamna fleire meter nedover ei skråning før han stoppa opp attmed flyplassvegen.

- Av dei to som gjekk i bakken har han eine knekt eit kragebein, og han andre har forskyve eit kragebein. Han siste som for over autovernet kom seg unna med ein kraftig forslåing, seier Sortland.