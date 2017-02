Alarmklokkene ringer for Danish Air Transport si rute mellom Stord og Oslo.

- DAT har over lenger tid tapt pengar på ruta mellom Stord og Oslo, sa styreleiar Dag Aksnes i Stord lufthamn då han besøkte kommunestyret i Stord torsdag ettermiddag.

Han fortalde at flyselskapet tapte 4,5 millionar kroner i 2016, og så langt i år har tapt 600.000 kroner på ruta.

- Dei gjev no beskjed om at dette ikkje kan halda fram, og førstkommande måndag må Jan Morten Myklebust til Danmark for å prøva å få til ein avtale som sikrar vidare drift. Men det heng i tynne trådar, sa Aksnes.

Han varsla at det i framtida vil vera naudsynt å tenka annleis, om ein skal sikra kontinuitet på Sørstokken.

- Så langt har me sloppe å betala for flytenester, slik mange andre gjer. Men det må me gjerne gjera framover, for å sikra den vidare drifta, sa Aksnes.