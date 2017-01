Engelsen Anlegg ville ordna vegen mellom Rimbareid og Vik 9,5 millionar kroner billigare enn konkurrentane. Men det var ikkje nok for å få jobben.

Engelsen Anlegg AS frå Stord hadde det klart lågaste tilbodet for å ordna vegen mellom Rimbareid og Vik i Fitjar. Dei ville oppgradera den 1,8 kilometer lange vegen for 33 millionar kroner. Nærmaste konkurrent var Vassbakk & Stol som forlangte 42,7 millionar kroner for same jobben.

Mangla dokumentasjon Men før jul vart Vassbakk & og Stol tildelt jobben, trass i at dei låg høgare i pris. Byggjeleiar Roberto Balzer i Statens vegvesen forklarar kvifor Engelsen Anlegg ikkje nådde opp slik: - Dei hadde ikkje utfyllande nok dokumentasjon på kvalifikasjonane til konsulentane som hadde prosjektert betongarbeidet. Me etterspurde denne dokumentasjon i nokre av dei referanseprosjekta som vart gjeve opp, men det fekk me ikkje. Difor hadde me ikkje noko anna val enn å avvisa dei, seier han. Balzer seier dei helst hadde ynskt at jobben kunne gå til dei som hadde den lågaste prisen, men understrekar at dei må halda seg til lov om offentlege anskaffingar. - Om dokumentasjonen ikkje var på plass, ville me kanskje fått klager frå dei andre. Det kunne ha ført til nye rundar, som igjen ville ha fordyra prosjektet, forklarar Balzer. Bakgrunn: Vil gjera jobben 9,5 mill. billigare enn konkurrentane Statens vegvesen sine kalkylar for jobben, som var ein totalentreprise, låg på rundt 40 millionar.