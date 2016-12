Statens vegvesen har under storkontrollar no i haust oppdaga at sjåførar av store vogntog har falske førarkort.

- Dette er blitt eit problem og er sjølvsagt alvorleg med tanke på trafikktryggleiken ute på vegane, seier Thormod Gausdal som er seksjonsleiar i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det er diverre blant dei utanlandske sjåførane Vegvesenet avslørar falske førarkort. I dag er 15 prosent av dei som køyrer norske vogntog køyrt av førarar frå andre land. Sist kontrollørane oppdaga eit falskt førarkort var ved ein storkontroll Seljestad. Sjåføren blei sendt tilbake til landet sitt.

Ifølgje pressemeldinga har Statens vegvesen i haust skrive rundt fire meldingar til politiet som går på falske førarkort. Gausdal meiner at det kunne vore fleire og betre kontrollar av dokument.

- Det er viktig at transportfirma som tilsett sjåførar gjer ein grundig sjekk av førarkort og er forsikra om at rett kompetanse er på plass. Det skal sjølvsagt ikkje vera noko i vegen for å tilsette folk frå andre land, men me veit at det er lett å kjøpe falske førarkort i utlandet, seier Gausdal.

Han seier at det er viktig at transportfirma tar kontakt med trafikkstasjonane for å få hjelp til å ta den viktige sjekken, eller så kan me komme på besøk å gjera ein kontroll for dei.

- Etter kvart som me tar sjåførar med falske førarkort, jo meir veit me kva me skal sjå etter om me har ein mistanke. Me blir betre på dette og me har metodar som er effektive, seier Gausdal, som legg til at dei også har avslørt falske førarkort i skranken på nokre trafikkstasjonar.

Les også: Sjåførar får skryt av Statens vegvesen på Stord