Kvar dag i adventstida har ho hatt på seg ein ny julegenser. Og ikkje nok med det. På den festar ho ein button som viser dagens dato.

For to år sidan kjøpte Thea Sivertsen (27) sin første julegenser. Ein mørk blå genser med kvit snømann på, og utstikkande nase, som liknar ei oransje gulrot.

- Utvalet av slike genserar var ikkje så bra for to år sidan, så eg måtte difor på guteavdelinga på Cubus for å finna han. Difor er han litt trong, seier Sivertsen og ler.

Etter kvart har utvalet blitt betre.

- No har det jo blitt så populært å kle seg i julegenserar, så heldigvis for meg har utvalet blitt mykje betre, seier Sivertsen.