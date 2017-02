Nyutdanna fotograf Rina Aspmo (20) skal ta bilete av stordabuen.

- Det blir veldig moro, smiler Aspmo.

20-åringen har sikra seg fagbrev i foto i Oslo, og har allereie eit eige studio på Valen i Kvinnherad.

No skal ho også ta bilete i studioet til Elite Foto ved John Fadnes as i Borggata.

- Me er veldig glade for å få Aspmo med på laget. Ho er dyktig, og fotograf er noko kundane våre har sakna, seier Berit Ulgenes hjå Elite Foto.

Førre gong butikken hadde knytt til seg ein fotograf var i 2011.

- Eg har gått media- og kommunikasjon på vidaregåande på Stord og i Etne. Og så var eg i lære hjå fotografane Lillian & Lena i Oslo, fortel Aspmo.

Ho er klar på kvifor fotografi er det rette for henne.

- Det er noko med kommunikasjonen ein får med dei ein tek bilete av. Og så er det jo veldig kjekt å gje folk minner dei set pris på - og ikkje minst kan hengja opp på veggen, smiler Aspmo.

- Kva likar du best å ta bilete av, då?

- Ungar og bryllaup er mine personlege favorittar. Ein annan ting eg synest er veldig moro, er ei populær trend i Oslo; cake smash. Det er ofte i samband med babyar som fyller eit år. Då tek me bilete av dei med kake og ballongar. Då blir det ofte kake overalt og morosame bilete. Det både håpar og trur eg vil slå an her og.