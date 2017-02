Reiarfamilie har kjøpt den gamle hotell­eigedommen for sju millionar kroner.

Reiarfamilien Steckmest frå Bergen er tilbake att på Godøysund. Tom Steckmest har i lag med svogeren, Nils-Petter Sivertsen, kjøpt det falleferdige hotellet, skriv bt.no.

Steckmest-familien har eit nært og kjært forhold til staden, ved at dei lenge brukte fjordhotellet som feriestad, og dei var også inne på eigarsida fram til 1982.

- Vår plan er først og fremst å sikra eigedommen med enkle midlar. Nokon har forsynt seg med tak- og mønesteinar, noko som har bidrege til å framskunda forfallet. Me har alt engasjert lokale handverkarar til å gjera det mest naudsynte sikringsarbeidet, seier Sivertsen til avisa.

Den 90 mål store eigedommen, som har hotell og fleire mindre bygningar, har i årevis vore prega av forfall, og låg ute til sals for 13,5 millionar kroner. BT meiner å vita at den endelege kjøpesummen enda på rundt sju millionar kroner.

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe er glad for at nye eigarar har teke over.

- Det ligg føre ein reguleringsplan for området som inneber hotelldrift og fortetta hyttebygging. Men me ønskjer å gå inn i samarbeidet med open dialog. Alle er tente med at det blir aktivitet på Godøysund. Det vil også innebera eit vern av øyane, seier Kleppe til avisa.