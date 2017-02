Atle Kyvik Ved Stord Hestesports­senter har lese i Sunnhordland om planar om å investera 30 millionar kroner i nytt bygg ved Sæbø gard.

No tilbyr han hjelp til kommunen, og viser til det eksisterande anlegget, og planar om å byggje ei løe, med plass til husdyr.

- Dette for å trekkja til oss fleire barnefamiliar, barnehagar og skular. I tillegg veit me at det i kommunen er eit behov for ungdommar/vaksne som slit psykisk, der ein kunne laga til eit opplegg. Me har allereie køyrt eit forsøk i lag med Helse Fonna, der hest har vore ein del av behandlinga for ungdommar som slit psykisk. Prosjektet vart evaluert rett før jul, og resultatet av prosjektet var så vellukka at Helse Fonna vil gå vidare med prosjektet, skriv Kyvik i brevet, der han inviterer til synfaring.

- På dagtid er det få brukarar her. Me har med andre ord eit anlegg som utan problem kunne vore nytta av kommunen på dagtid. Me skal no selja hovudhuset som kommunen kunne ha brukt som hovudbase for brukarane av Sæbø gard. Kan dette vera av interesse? spør Kyvik i e-posten.