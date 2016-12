Like godt å hoppa i det. Stord gjer unna tøffaste reise­programmet i vårsesongen.

I det me skriv 4. juni har Stord gjort unna tre av sine lengste reiser i 2017-sesongen. Alt 2. påskedag som i år fell på 17. april, sesongopnar Stord på Sunnmøre mot Brattvåg.

20. mai kjem neste turen til Sunnmøre. Då står Herd på programmet, medan turen til Spjelkavik er terminfesta til 3. juni. Tredje og siste turen til Sunnmøre går 9. september då Aalesund 2 står for tur.

- Turane til Sunnmøre går nok med fly, seier oppmann Audun Bårdsen.

Han håpar å få til eit reiseopplegg der dei slepp overnatting.

- Slik det no ser ut så må me endra klokkeslett for kampstart for å få det til. Når det gjeld reiseopplegget så vil eg bruka tid til å sjå nærare på det i romjula, seier Bårdsen.

Stord skal også to turar til Sogn og Fjordane. 26. august går turen til Førde, medan bortemøtet med Fjøra går 23. september.

Serieopninga på Vikahaugane kjem laurdag 22. april med Os som utfordrar.

Siste serierunden før sommarpausen går 15. juli. Då kjem Brattvåg til Vikahaugane. 5. august startar haustsesongen ved at Stord reiser til Kuventræ og bortemøtet med Os.